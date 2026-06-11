Der Bauzaun, der einfach nicht verschwinden will

Eindruck einer Dauerbaustelle

Für ihn geht es dabei gar nicht um die große Neugestaltung, sondern um Maßnahmen, die sofort umgesetzt werden könnten. Der derzeitige Zustand vermittle Besuchern den Eindruck einer Dauerbaustelle, obwohl sich das Areal direkt an einer der attraktivsten Lagen der Stadt befinde. „Aus dem Provisorium wurde längst ein Dauerzustand. Die Menschen verstehen nicht, warum für Sitzstufen und Aussichtsplattformen Millionenbeträge bereitstehen, aber für ein paar Blumentröge oder bepflanzte Kübel offenbar kein Geld vorhanden ist“, sagt der 38-Jährige. „Dabei könnte man den Bauzaun mit einfachen Mitteln ersetzen und das Gelände sofort deutlich freundlicher wirken lassen.“