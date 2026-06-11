Darum bekommt Linz jetzt 13 neue City-Bike-Stopps

Das Linzer Fahrradverleihsystem City Bike verzeichnet weiterhin steigende Nutzerzahlen. Nach einem Plus von mehr als 25 Prozent im vergangenen Jahr setzt sich das Wachstum auch 2026 fort. Fast 90.000 Ausleihen wurden 2025 gezählt, insgesamt sind mittlerweile mehr als 32.000 Personen für das Angebot registriert.
Als Reaktion auf die steigende Nachfrage wird das Netz heuer deutlich erweitert. „Wir wollen das Fahrradverleih-System nochmals weiter kräftig ausbauen und damit attraktivieren. Die Ausleih- und Rückgabestationen werden heuer von 50 auf 63 Stationen ausgebaut. Dabei wird in Urfahr mit neun zusätzlichen Stationen ein Schwerpunkt gesetzt. Damit schließen wir die Lücke zwischen dem Zentrum und der JKU“, so Verkehrsreferent, VP-Stadtvize Martin Hajart.
Ab Juni: vier neue Stationen
Bereits im Juni entstehen vier neue Stationen in Urfahr – nahe der Linken Brückenstraße, der Leonfeldner Straße, der Pulvermühlstraße sowie der Dornacher Straße. Weitere Standorte im gesamten Stadtgebiet sollen im Herbst folgen.
Erste halbe Stunde kostenlos
Nach Angaben der Stadt entwickeln sich die City Bikes zunehmend zu einem festen Bestandteil des Mobilitätsangebots. Die Räder können rund um die Uhr ausgeliehen werden. Für die Nutzer bleibt die erste halbe Stunde jeder Fahrt kostenlos.
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