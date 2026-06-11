Darum bekommt Linz jetzt 13 neue City-Bike-Stopps

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage wird das Netz heuer deutlich erweitert. „Wir wollen das Fahrradverleih-System nochmals weiter kräftig ausbauen und damit attraktivieren. Die Ausleih- und Rückgabestationen werden heuer von 50 auf 63 Stationen ausgebaut. Dabei wird in Urfahr mit neun zusätzlichen Stationen ein Schwerpunkt gesetzt. Damit schließen wir die Lücke zwischen dem Zentrum und der JKU“, so Verkehrsreferent, VP-Stadtvize Martin Hajart.