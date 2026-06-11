Pass-Affäre: Haimbuchner verteidigt Behördenchef

Als „Frechheit“ bezeichnete Haimbuchner die Kritik am Leiter der Gruppe Staatsbürgerschaft, Migrationswesen und Wahlen. Der Beamte war früher in seinem Büro tätig. Entsprechend deutlich fiel die Verteidigung des FPÖ-Politikers aus: „Ich stelle mich hinter die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch hinter den Gruppenleiter. Das ist eine hochanständige Persönlichkeit. Das ist ein Ehrenmann mit großen Verwaltungskenntnissen und ich bin froh, dass mir für diese Art der Arbeit bei dieser Zahl und Häufung, bei diesen Schwierigkeiten, er zur Verfügung steht.“