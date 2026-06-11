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Das Wochenende in OÖ

Veranstaltungshighlights rund um den Vatertag

Oberösterreich
11.06.2026 15:00
(Bild: Krone KREATIV/Christiane Greiner, Wolfgang Simlinger, Daniel Lengauer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen der Papas. Während in Stadl-Paura beim Kinderponyfest die PS Bar die Väter lockt, wird in Wels anlässlich des Vatertags ein Charity-Konzert veranstaltet. Im Keltendorf Mitterkirchen wird ein kleines Stationenspiel angeboten. Historisch wird es auch bei der Schauschwemme in Oberhaag. In Steyr begeben sich kostümierte Studenten bei einer großen Party mit ihren Flößen auf den Fluss.

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