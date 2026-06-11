Veranstaltungshighlights rund um den Vatertag

Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen der Papas. Während in Stadl-Paura beim Kinderponyfest die PS Bar die Väter lockt, wird in Wels anlässlich des Vatertags ein Charity-Konzert veranstaltet. Im Keltendorf Mitterkirchen wird ein kleines Stationenspiel angeboten. Historisch wird es auch bei der Schauschwemme in Oberhaag. In Steyr begeben sich kostümierte Studenten bei einer großen Party mit ihren Flößen auf den Fluss.