Ballettlehrerin von Opfer: „Sie ist traumatisiert“

„Ich bin erschüttert, dass das Mädchen beweisen muss, dass es vergewaltigt worden ist. Es ist so traumatisiert, dass es einfach nicht darüber reden kann, und die vier Burschen gehen spazieren“ – Johanna Wilk (87), legendäre Ballettschulbesitzerin in Linz, war die einzige Bezugsperson, als eine 16-jährige Elevin am 30. März 2022 von vier Burschen in einem Stiegenhaus in einem Gebäude beim Linzer Hauptbahnhof vergewaltigt worden sein soll.