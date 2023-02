Feuerwehrauto zu groß: Neues Sicherheitszentrum

Absolut zeitgemäß wäre das erste Sicherheitszentrum für alle Einsatzkräfte von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Viktring - in der Form gibt es das bisher nur in Vorarlberg. „Seit Jahren trage ich die Idee schon mit mir herum“, sagt Oberbrandinspektor Harald Morak. Die extreme Platznot bei der Freiwilligen Feuerwehr in Viktring-Stein/Neudorf hat ihn dazu veranlasst, die Pläne voranzutreiben. Jetzt wird es ernst.