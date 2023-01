Scholz will Chile bei Lithium-Verarbeitung helfen

Porsche und Siemens forschen an E-Fuels

Scholz verwies auch auf die Zusammenarbeit bei klimaneutralen Antrieben und verwies auf eine Kooperation im Süden Chiles. Dort sind Siemens Energy und Porsche nördlich von Puenta Arenas an der ersten kommerziellen Anlage zur Herstellung von E-Fuels beteiligt. E-Fuels sind aus grünem Wasserstoff erzeugte synthetische Kraftstoffe, wo ausschließlich erneuerbare Energien wie Wind oder Sonne zum Einsatz kommen. Die deutsche Regierung fördert das Projekt. Ein neuer chilenisch-deutscher Wirtschaftsrat soll künftig Investitionen in Schlüsselsektoren wie Erneuerbare Energien, grünen Wasserstoff, die chemische Industrie, Transport und Logistik fördern.