Spatenstich für erste Lithium-Fabrik Europas

Harbecke zufolge soll die Anlage in Guben, die sich in der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide wie auch der Batterierecycling-Anlage von BASF in Schwarzheide befindet, 2024 an den Start gehen und Material ausreichend für jährlich 500.000 Elektroautos produzieren. Das Lithium werde vom Grundstück am kanadischen Georgia Lake bezogen, das Rock Tech Lithium gehört, und anderen nachhaltig produzierenden Minen. „Wir führen Gespräche mit allen großen Akteuren, Auto- wie auch Kathodenherstellern“, sagte Harbecke über potenzielle Kunden.