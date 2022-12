Salz soll Lithium-Ionen-Akkus sicherer machen

Sicher und leistungsstark

In den letzten 30 Jahren haben Forscher nicht entflammbare Elektrolyte entwickelt, wie z. B. Polymerelektrolyte, bei denen eine Polymermatrix anstelle der klassischen Salz-Lösungsmittel-Lösung verwendet wird, um Ionen zu bewegen. Diese sichereren Alternativen bewegen die Ionen jedoch nicht so effizient wie flüssige Lösungsmittel, sodass ihre Leistung nicht an die der herkömmlichen Elektrolyte heranreicht.