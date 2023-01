Lithium-Boom nährt die Angst vor Wasserknappheit

Auch in Argentinien auf der anderen Seite des Anden-Gebirgszuges erzeugt der Lithium-Abbau Ängste in den betroffenen Gemeinden. Verónica Chávez, die Vorsitzende der indigenen Gemeinde Kolla Santuario de Tres Pozos in der Provinz Jujuy schimpft: „Es stimmt nicht, was sie sagen, dass sie den Planeten retten werden. Es ist doch vielmehr so, dass wir unser Leben geben sollen, um (ihn) zu retten. Wir essen weder Lithium noch Batterien. Wir trinken Wasser“, sagte sie einem Reporterteam der Nachrichtenagentur AFP, während sie vor einem enormen Salzhaufen stand, den eine örtliche Kooperative geerntet hatte.