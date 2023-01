NASA-Sonde macht Foto von „Teddybär“ auf dem Mars

Gelungen sei das faszinierende Foto mithilfe des sogenannten HiRISE-Instruments, eines starken Kamerasystems an Bord des MRO, am 12. Dezember 2022, berichtet die University of Arizona, die die hochauflösende Kamera der Marssonde steuert. Zum Zeitpunkt der Aufnahme habe sich die Sonde rund 251 Kilometer über dem Roten Planeten befunden, heißt es.