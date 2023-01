Wohin geht die Reise? Touristen werden sparsamer

Gespart wird in verschiedenster Form

Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg spielten beim Abwarten betreffend der kommenden Reisebuchung nur noch eine untergeordnete Rolle. Inflation und Preissteigerungen führten dazu, dass „die Menschen genauer darauf achten, wann und wie sie verreisen“. Gespart wird in verschiedenster Form. „Die Menschen buchen vermehrt in der günstigeren Nebensaison, wählen eine preisgünstigere Unterkunft und treffen die Entscheidung für die Wahl des Urlaubsortes bewusster“, fasste ÖW-Geschäftsführerin Lisa Weddig zusammen.