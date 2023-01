Frühbucher sparen beim Urlaub bis zu 40 Prozent

Die Reiselust ist zwar ungebrochen, gleichzeitig wird aber gespart. 16 Prozent wollen Frühbucherboni nützen, also vor Ende April buchen. Ebenfalls 16 Prozent planen ihren Urlaub in die Nebensaison zu verschieben. Außerhalb der Hauptsaison könne man „in etwa 15 bis 20 Prozent sparen“, so Ruefa-Geschäftsführer Michele Fanton.