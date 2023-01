Lamborghini Countach als „Neuwagen“ unterm Hammer

Wie aus dem Schauraum

Man glaubt, den Geruch des Neuwagens in der Nase zu haben, wenn man den grauen Innenraum betrachtet. Makellos. So wie der metallicschwarze Lack. Der Schalthebel hat in der offenen Fünfgangkulisse noch nicht viele Meter zurückgelegt, im Aschenbecher wurde sicher noch keine Zigarette ausgedämpft. Das Radio vom Typ Nakamichi CD 400 wurde nachträglich eingebaut, es wurde auf der CES 2003 vorgestellt und ausgezeichnet.