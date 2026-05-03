Sorge um Legende! Sir Alex Ferguson im Krankenhaus

Große Sorge um Sir Alex Ferguson! Die Trainer-Legende musste am Sonntag ins Krankenhaus gebracht werden.
Der 84-Jährige fühlte sich ausgerechnet am Spieltag von Manchester United gegen den FC Liverpool im Stadion unwohl. Nach englischen Medienberichten wurde Ferguson zunächst vor Ort medizinisch versorgt.
Anschließend brachten ihn Sanitäter zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.
Vorsichtige Entwarnung
Immerhin gibt es erste positive Nachrichten: Der Transport soll lediglich eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. Klubverantwortliche rechnen damit, dass sich Ferguson bald wieder zu Hause erholen kann.
Der Schotte gilt als der erfolgreichste Trainer in der Geschichte von Manchester United. Auch Jahre nach seinem Karriereende ist Ferguson regelmäßig im Old Trafford und bei Auswärtsspielen dabei – als Ehrengast und Vereinsikone.
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