EM-Titel und Team-Silber für Österreich!

Gold und Silber hat es am Sonntag für Österreichs Schützen bei den Europameisterschaften in 25-, 50- und 300-m-Bewerben in Osijek gegeben
Der Niederösterreicher Alexander Schmirl holte im Liegendbewerb mit dem 300-m-Großkalibergewehr mit 598 von 600 Ringen den Titel. Mit dem Einzelvierten Andreas Thum und Dominic Einwaller (20.) wurde er im Teambewerb hinter der Schweiz Zweiter.
Schmirl hatte sich in diesem Bewerb 2024 und 2025 EM-Silber sowie 2022 WM-Bronze gesichert.
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