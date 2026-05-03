Pogacar gewinnt auch Tour de Romandie

Der Slowene gewann auch die fünfte und letzte Etappe bzw. sein viertes Teilstück. Pogacar (UAE) nahm dem Deutschen Florian Lipowitz, der ihm im Schlussanstieg wie am Vortag am längsten folgen konnte, im Finish noch drei Sekunden ab und gewann die Rundfahrt mit 42 Sekunden Vorsprung.