Qualzucht und Überzüchtung: Hund „Teddy“ wird kahl

Für „Teddy“ gibt es deswegen eine Extra-Portion Aufmerksamkeit. „Draußen braucht er Kleidung, weil es zu kalt für ihn ist. Er tut mir einfach nur leid“, sagt Wolte. Vom Züchter gebe es keine Antworten auf ihre Fragen. Für sie gelte es vor allem Schadensbegrenzung zu betreiben: „Natürlich sind wir beim Tierarzt gewesen und kümmern uns um seine Versorgung. Ich möchte aber andere Hundekäufer darauf aufmerksam machen, dass es solche Krankheiten gibt – und das, obwohl wir unseren Hund bei einer seriösen Zucht gekauft haben.“