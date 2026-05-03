Qualzucht und Überzüchtung: Hund „Teddy“ wird kahl

Qualzuchten oder Überzüchtungen sind in der Tierzucht leider auch in Österreich keine Seltenheit. Immer wieder zeigt sich nach dem Kauf eines süßen Rassehundes oder einer besonders hübschen Samtpfote, das der Tierarzt ab sofort zur Tagesordnung gehört. So wie bei Pomeranian „Teddy“, der sein ganzes Fell verliert.
„Er war besonders flauschig und so süß“, erzählt Karin Wolte. Vor vier Jahren hat sie den kleinen Pomeranian Zwergspitz bei einem Züchter gekauft. Dass er heute mit Gelenksproblemen kämpft, kaum laufen kann und zudem sein ganzes Fell verliert, war ihr nicht bewusst. Offenbar – so sind Wolte und ihr Tierarzt überzeugt – leidet der kleine Hund an Alopezie, die bei einigen Rassen auftreten kann.
Für „Teddy“ gibt es deswegen eine Extra-Portion Aufmerksamkeit. „Draußen braucht er Kleidung, weil es zu kalt für ihn ist. Er tut mir einfach nur leid“, sagt Wolte. Vom Züchter gebe es keine Antworten auf ihre Fragen. Für sie gelte es vor allem Schadensbegrenzung zu betreiben: „Natürlich sind wir beim Tierarzt gewesen und kümmern uns um seine Versorgung. Ich möchte aber andere Hundekäufer darauf aufmerksam machen, dass es solche Krankheiten gibt – und das, obwohl wir unseren Hund bei einer seriösen Zucht gekauft haben.“
Trotz alledem ist „Teddy“ zufrieden in seinem Leben – und die Familie Wolte macht es ihm mitsamt seiner „Besonderheiten“ lebenswert.
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