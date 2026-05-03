1:3 – Rückschlag für Elche mit Affengruber

ÖFB-Teamkicker David Affengruber hat am Sonntag mit Elche in der spanischen Fußball-Liga im Kampf um den Klassenerhalt auswärts gegen Celta Vigo eine Niederlage kassiert.
Der Innenverteidiger wurde beim 1:3 (0:2) in der 58. Minute ausgewechselt. Elche ging nach drei Siegen erstmals wieder als Verlierer vom Platz und befindet sich mitten im Abstiegskampf, in den nach der 34. Runde noch etliche Teams verwickelt sind.
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