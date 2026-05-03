Sängerin Nina Chuba: „Ich empfehle jedem Therapie“

Damals habe sie sich gerade in einem teuren Songwriting-Camp befunden und gemerkt, wie ihre Verfassung kippte. „Ich habe mich zu nichts aufraffen können. Das kannte ich so von mir nicht. Da war klar: Das ist nicht einfach nur Erschöpfung“, sagte die Sängerin und Schauspielerin zum „Stern“. Sie habe sich selbst „enormen Druck gemacht“.