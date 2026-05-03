Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachdenkliche Worte

Sängerin Nina Chuba: „Ich empfehle jedem Therapie“

Society International
03.05.2026 18:00
Popsängerin Nina Chuba
Popsängerin Nina Chuba(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die deutsche Popsängerin Nina Chuba (27) hat über eine emotional schwierige Zeit gesprochen. „Ich konnte morgens plötzlich nicht mehr aufstehen. Ich lag im Zimmer, war traurig, habe viel geweint (...)“, blickte sie in einem Interview zurück.

0 Kommentare

Damals habe sie sich gerade in einem teuren Songwriting-Camp befunden und gemerkt, wie ihre Verfassung kippte. „Ich habe mich zu nichts aufraffen können. Das kannte ich so von mir nicht. Da war klar: Das ist nicht einfach nur Erschöpfung“, sagte die Sängerin und Schauspielerin zum „Stern“. Sie habe sich selbst „enormen Druck gemacht“.

Zu diesem Zeitpunkt hat Chuba laut eigener Aussage „unbedingt fürs zweite Album arbeiten“ wollen, allerdings sei dann nur ein Song entstanden. „Ich habe sofort mit meinem Management gesprochen und gesagt: Ich brauche Therapie. Die haben mir direkt geholfen“, blickte die junge Künstlerin zurück. Überhaupt empfehle sie das jeder und jedem. Es sei befreiend, wenn Menschen offen sagten, dass es ihnen schlecht gehe oder sie Unterstützung bräuchten.

Lesen Sie auch:
Die Hamburger Sängerin Nina Chuba
Exklusiv-Song im Game
Rapperin Nina Chuba erhält eigene „Fortnite“-Insel
27.09.2025

In psychischen Ausnahmesituationen solle man Hilfsangebote in Anspruch nehmen. „Für mich zeigt das eher Stärke und Selbstreflexion“, sagte die 27-Jährige. Sie selbst ist inzwischen seit zweieinhalb Jahren in Psychotherapie.

Nina Chuba wurde 2022 mit dem Song „Wildberry Lillet“ bekannt. Seither hatte sie immer wieder Songs in den Charts, darunter „Fucked Up“, den sie mit Musiker Makko aufgenommen hat, und „Wenn das Liebe ist“. Seit September 2025 veröffentlicht sie wöchentlich ihren Podcast „Die Leute lieben das“. Als Schauspielerin spielte Chuba unter anderem in der ARD- Kinder- und Jugendserie „Die Pfefferkörner“ mit (Rolle der Marie).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
03.05.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
204.179 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
89.121 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Österreich
Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr
84.386 mal gelesen
Im Streifendienst fünf Jahre früher in Pension gehen als kriminalpolizeiliche Ermittlerkollegen ...
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1260 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1119 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
738 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Mehr Society International
Nachdenkliche Worte
Sängerin Nina Chuba: „Ich empfehle jedem Therapie“
Für Ärzte ein „Wunder“
Herz-OP abgesagt: Aufatmen bei Heinz Hoenig (74)
Turbulente Geschichte
„Tote Hose“: Liebes-Aus bei deutschem Reality-Paar
Palina postete Fotos
Influencer Julian Claßen wird zum dritten Mal Papa
Tour-Pläne geändert
Nach Spital-Foto: Zayn Malik sagt mehrere Shows ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf