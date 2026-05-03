Sängerin Nina Chuba: „Ich empfehle jedem Therapie“

Die deutsche Popsängerin Nina Chuba (27) hat über eine emotional schwierige Zeit gesprochen. „Ich konnte morgens plötzlich nicht mehr aufstehen. Ich lag im Zimmer, war traurig, habe viel geweint (...)“, blickte sie in einem Interview zurück.
Damals habe sie sich gerade in einem teuren Songwriting-Camp befunden und gemerkt, wie ihre Verfassung kippte. „Ich habe mich zu nichts aufraffen können. Das kannte ich so von mir nicht. Da war klar: Das ist nicht einfach nur Erschöpfung“, sagte die Sängerin und Schauspielerin zum „Stern“. Sie habe sich selbst „enormen Druck gemacht“.
Zu diesem Zeitpunkt hat Chuba laut eigener Aussage „unbedingt fürs zweite Album arbeiten“ wollen, allerdings sei dann nur ein Song entstanden. „Ich habe sofort mit meinem Management gesprochen und gesagt: Ich brauche Therapie. Die haben mir direkt geholfen“, blickte die junge Künstlerin zurück. Überhaupt empfehle sie das jeder und jedem. Es sei befreiend, wenn Menschen offen sagten, dass es ihnen schlecht gehe oder sie Unterstützung bräuchten.
In psychischen Ausnahmesituationen solle man Hilfsangebote in Anspruch nehmen. „Für mich zeigt das eher Stärke und Selbstreflexion“, sagte die 27-Jährige. Sie selbst ist inzwischen seit zweieinhalb Jahren in Psychotherapie.
Nina Chuba wurde 2022 mit dem Song „Wildberry Lillet“ bekannt. Seither hatte sie immer wieder Songs in den Charts, darunter „Fucked Up“, den sie mit Musiker Makko aufgenommen hat, und „Wenn das Liebe ist“. Seit September 2025 veröffentlicht sie wöchentlich ihren Podcast „Die Leute lieben das“. Als Schauspielerin spielte Chuba unter anderem in der ARD- Kinder- und Jugendserie „Die Pfefferkörner“ mit (Rolle der Marie).
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