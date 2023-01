Warum Neu-Pensionisten Tausende Euro verlieren

Rund 100.000 Österreicher wechseln jedes Jahr in den Ruhestand. „Doch allen, die dies heuer oder in den nächsten zwei Jahren vorhaben, drohen empfindliche Einbußen bei ihrer Pension“, warnt AK-Experte Wolfgang Panhölzl. Die Ursache liegt in der stark gestiegenen Inflation, die sich auf die Berechnung der Pension negativ auswirkt.