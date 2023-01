Pensionen: 300.000 drohen künftig Kürzungen

Die Pensionsanpassung im Jahr 2024 wird aufgrund der hohen Inflation rund 8 Prozent betragen. Jedoch bekommen nur all jene, die im Jänner in Pension gehen im darauffolgenden Jahr die volle Erhöhung. Dann reduziert sich der Wert von Monat zu Monat. Wer also im November oder Dezember den Ruhestand antritt, lukriert im ersten vollen Pensionsjahr durch diese Aliquotierung kein Plus.