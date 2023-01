Was Karl Nehammer eine Warnung sein sollte

„Lützerath gehört RWE.“ Den Satz muss man zweimal lesen, um es zu glauben: Ein deutsches Dorf, in dem einmal etwa so viele Menschen lebten wie in der niederösterreichischen Gemeinde Großhofen, steht im Eigentum eines Energiekonzerns. In dem saß, das sei am Rande erwähnt, Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel viele Jahre im Aufsichtsrat.