Die Krawallnächte von Köln, Linz und Berlin

Diesmal war Berlin Schauplatz von Silvesterkrawallen. So wie vor wenigen Jahren in Köln, wo es vor allem zu sexuellen Übergriffen kam, gab es diesmal in der deutschen Hauptstadt massive Ausschreitungen und Gewalt gegen Exekutive und Feuerwehr. Müllcontainer und Autos wurden angezündet, und die geschockten Bürger sprachen von „bürgerkriegsähnlichen Zuständen“. In Österreich erinnert uns das an die jüngsten Halloween-Krawalle, die unlängst Linz in Angst und Schrecken versetzten.