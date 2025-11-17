Landeshauptmann als Traumjob

Und natürlich gehört es auch zu den besten Traditionen, dass jedes Land seine Leitfigur hat, einen Landeshauptmann/-frau eben und so etwas wie einen Landespatron, einen Erzherzog Johann, einen Andreas Hofer zum Beispiel. Das schafft Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit, was wohl die wichtigste Funktion unserer Bundesländer sein dürfte.