Landeshauptmann als Traumjob

Die vorwöchige Landeshauptleute-Konferenz und das offenbar von den Ländern verursachte Ausufern des Budgetdefizits standen zuletzt im Mittelpunkt des medialen Interesses. Und einmal mehr wurde dabei deutlich, dass der heimische Föderalismus eine der großen Reform-Baustellen des Landes darstellt.
EINERSEITS muss langsam den wildesten Lokalpatrioten und natürlich auch den Landeshauptleuten klar werden, dass rationalisiert, verwaltungstechnisch zusammengelegt, vereinfacht und kooperiert werden muss. Und vor allem, dass die Länder nicht mit vollen Händen Geld ausgeben können, das nicht sie, sondern der Bund einnehmen muss.
ANDERERSEITS steht die identitätsstiftende Rolle der Bundesländer für unseren Österreich-Patriotismus außer Frage. Wir fühlen uns immer zuerst als Steirer, Kärntner, Salzburger, Tiroler, Vorarlberger, Burgenländer, Nieder- und Oberösterreicher, auch Wiener und eben dann erst als Bürger der Alpenrepublik. Und diese Länder-Identitäten sind bekanntlich jahrhundertealt und tief in den Menschen verwurzelt.
Und natürlich gehört es auch zu den besten Traditionen, dass jedes Land seine Leitfigur hat, einen Landeshauptmann/-frau eben und so etwas wie einen Landespatron, einen Erzherzog Johann, einen Andreas Hofer zum Beispiel. Das schafft Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit, was wohl die wichtigste Funktion unserer Bundesländer sein dürfte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.