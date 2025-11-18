Vorteilswelt
Wiener Traditionsklub

Mit dem Stadion auf Kurs, aber sportlich im Eck

Fußball Dritte Liga
18.11.2025 12:30
Der Rasen in Wien-Dornbach ist verlegt.
Der Rasen in Wien-Dornbach ist verlegt.(Bild: WSC)

Während das Schmuckkästchen des Wiener Sportclub baulich in den nächsten Wochen fertiggestellt sein wird, ist das Sportliche beim Regionalligisten eine einzige Baustelle. Der Traditionsverein steckt in der Krise, der angepeilte Aufstieg in Liga zwei ist in weiter Ferne.

0 Kommentare

Das Flutlicht steht schon, auch der Rasen ist ganz frisch, wurde in den letzten Wochen verlegt. Nächsten Monat ist’s endlich so weit, das Sportclub-Stadion an der Alszeile baulich fertig. Am 2. Dezember dürfen sich die Spieler, zuletzt im September vor Ort, wieder ein Bild vom neuen „Wohnzimmer“ machen.

Mehr Fußball Dritte Liga
Krone Plus Logo
Wiener Traditionsklub
Mit dem Stadion auf Kurs, aber sportlich im Eck
Regionalliga Ost:
Sportklub im Tief – Gloggnitz bleibt die Sensation
Regionalliga West:
Kufstein bleibt sieglos – Wacker Serie beendet!
Boss spricht Klartext
Nach Ausschreitungen: „So ist der FC Wacker nicht“
Westliga-Bilanz
Duo überstrahlte im Herbst die Konkurrenz

