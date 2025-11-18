Mit dem Stadion auf Kurs, aber sportlich im Eck

Das Flutlicht steht schon, auch der Rasen ist ganz frisch, wurde in den letzten Wochen verlegt. Nächsten Monat ist’s endlich so weit, das Sportclub-Stadion an der Alszeile baulich fertig. Am 2. Dezember dürfen sich die Spieler, zuletzt im September vor Ort, wieder ein Bild vom neuen „Wohnzimmer“ machen.