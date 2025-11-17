Vorteilswelt
Gemeinsamer Tod

Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot!

Society International
17.11.2025 15:03

Schock in der Show-Branche! Die legendären Show-Zwillinge Alice und Ellen Kessler sind tot aufgefunden worden, Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. Die beiden Frauen waren 89 Jahre alt. 

0 Kommentare

Wie die „Bild“-Zeitung am Montag berichtete, starben die beiden Frauen gemeinsam im Alter von 89 Jahren durch „begleitete Sterbehilfe“. Ein Sprecher der Münchner Polizei bestätigte einen Polizeieinsatz in Grünwald bei München, ohne nähere Details zu nennen.

Die 1936 in Sachsen geborenen Schwestern waren international für Gesang, Tanz und Schauspiel bekannt. Im April 2024 hatten sie noch öffentlich erklärt, dass sie eines Tages „in derselben Urne“ gemeinsam mit der Asche ihrer Mutter und ihres Hundes bestattet werden möchten.

Lernten als kleine Mädchen tanzen
Schon als kleine Mädchen lernten sie das Tanzen, wurden vom Vater gedrillt. Bald gehörten sie zum Kinderballett der Leipziger Oper und schafften die Aufnahme für die Operntanzschule. 1952, im Alter von 16 Jahren, flohen sie in den Westen und kamen nach Düsseldorf. Um selbstständig und finanziell unabhängig zu sein, tanzten sie in einem Revuetheater.

Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.(Bild: Viennareport)

Über das Kinderballett der Leipziger Oper gelangten sie an die Operntanzschule – der Beginn einer außergewöhnlichen Karriere. 1952 flohen die damals 16-Jährigen in den Westen und standen schon bald in einem Düsseldorfer Revuetheater auf eigenen Beinen.

Ihr internationaler Durchbruch folgte 1955, als der Direktor des Pariser Lido die blonden Zwillinge entdeckte und engagierte. Von den Champs-Élysées aus eroberten sie die Welt: In den 1960er-Jahren tourten sie durch Europa und die USA, lebten zeitweise in Rom und standen mit Stars wie Fred Astaire, Frank Sinatra, Harry Belafonte oder Sammy Davis Jr. auf der Bühne. Angebote, etwa für einen Film mit Elvis Presley, lehnten sie bewusst ab, um sich künstlerisch nicht festlegen zu müssen.

Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen vor der Sendung „Schönste Melodien der Welt“ am ...
Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen vor der Sendung „Schönste Melodien der Welt“ am 23.04.1981.(Bild: APA/dpa/Martin Athenstdt)

Internationale Show-Ikonen
Die Kesslers wurden zu internationalen Show-Ikonen – gefeiert für Präzision, Eleganz und ihren unverwechselbaren Gleichklang. Sie selbst blickten dankbar auf eine Ära zurück, in der große TV-Shows noch ein Millionenpublikum erreichten. Ihr Leben im Doppelpack empfanden sie stets als Stärke: Gemeinsam waren sie erfolgreich, gemeinsam sicher, gemeinsam glücklich.

Die „Kessler Zwillinge“ Alice und Ellen während der Generalprobe des Silvester Stadl am Freitag, ...
Die „Kessler Zwillinge“ Alice und Ellen während der Generalprobe des Silvester Stadl am Freitag, 30. Dezember 2016(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Seit 1986 lebten die Schwestern, die beide nie geheiratet haben, in einem Haus im Münchner Promi-Vorort Grünwald. Jede hatte dort ihren eigenen Bereich, durch eine Schiebetür getrennt. Fit hielten sie sich mit Gymnastik: Eine Schwester kochte, die andere machte inzwischen ihre Übungen und am nächsten Tag wechselten sie sich ab.

Zwei außergewöhnliche Künstlerinnen, die über Jahrzehnte hinweg internationale Unterhaltungskultur geprägt haben.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Kommentare

