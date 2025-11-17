Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot!

Schock in der Show-Branche! Die legendären Show-Zwillinge Alice und Ellen Kessler sind tot aufgefunden worden, Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. Die beiden Frauen waren 89 Jahre alt.
Wie die „Bild“-Zeitung am Montag berichtete, starben die beiden Frauen gemeinsam im Alter von 89 Jahren durch „begleitete Sterbehilfe“. Ein Sprecher der Münchner Polizei bestätigte einen Polizeieinsatz in Grünwald bei München, ohne nähere Details zu nennen.
Die 1936 in Sachsen geborenen Schwestern waren international für Gesang, Tanz und Schauspiel bekannt. Im April 2024 hatten sie noch öffentlich erklärt, dass sie eines Tages „in derselben Urne“ gemeinsam mit der Asche ihrer Mutter und ihres Hundes bestattet werden möchten.
Lernten als kleine Mädchen tanzen
Schon als kleine Mädchen lernten sie das Tanzen, wurden vom Vater gedrillt. Bald gehörten sie zum Kinderballett der Leipziger Oper und schafften die Aufnahme für die Operntanzschule. 1952, im Alter von 16 Jahren, flohen sie in den Westen und kamen nach Düsseldorf. Um selbstständig und finanziell unabhängig zu sein, tanzten sie in einem Revuetheater.
Über das Kinderballett der Leipziger Oper gelangten sie an die Operntanzschule – der Beginn einer außergewöhnlichen Karriere. 1952 flohen die damals 16-Jährigen in den Westen und standen schon bald in einem Düsseldorfer Revuetheater auf eigenen Beinen.
Ihr internationaler Durchbruch folgte 1955, als der Direktor des Pariser Lido die blonden Zwillinge entdeckte und engagierte. Von den Champs-Élysées aus eroberten sie die Welt: In den 1960er-Jahren tourten sie durch Europa und die USA, lebten zeitweise in Rom und standen mit Stars wie Fred Astaire, Frank Sinatra, Harry Belafonte oder Sammy Davis Jr. auf der Bühne. Angebote, etwa für einen Film mit Elvis Presley, lehnten sie bewusst ab, um sich künstlerisch nicht festlegen zu müssen.
Internationale Show-Ikonen
Die Kesslers wurden zu internationalen Show-Ikonen – gefeiert für Präzision, Eleganz und ihren unverwechselbaren Gleichklang. Sie selbst blickten dankbar auf eine Ära zurück, in der große TV-Shows noch ein Millionenpublikum erreichten. Ihr Leben im Doppelpack empfanden sie stets als Stärke: Gemeinsam waren sie erfolgreich, gemeinsam sicher, gemeinsam glücklich.
Seit 1986 lebten die Schwestern, die beide nie geheiratet haben, in einem Haus im Münchner Promi-Vorort Grünwald. Jede hatte dort ihren eigenen Bereich, durch eine Schiebetür getrennt. Fit hielten sie sich mit Gymnastik: Eine Schwester kochte, die andere machte inzwischen ihre Übungen und am nächsten Tag wechselten sie sich ab.
Zwei außergewöhnliche Künstlerinnen, die über Jahrzehnte hinweg internationale Unterhaltungskultur geprägt haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.