Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot!

Ihr internationaler Durchbruch folgte 1955, als der Direktor des Pariser Lido die blonden Zwillinge entdeckte und engagierte. Von den Champs-Élysées aus eroberten sie die Welt: In den 1960er-Jahren tourten sie durch Europa und die USA, lebten zeitweise in Rom und standen mit Stars wie Fred Astaire, Frank Sinatra, Harry Belafonte oder Sammy Davis Jr. auf der Bühne. Angebote, etwa für einen Film mit Elvis Presley, lehnten sie bewusst ab, um sich künstlerisch nicht festlegen zu müssen.