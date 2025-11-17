Lunte an der Taiwan-Bombe

Mehr hatte es nicht gebraucht: Japans neue, nationalkonservative erste weibliche Premierministerin Sanae Takaichi hatte zum Einstand überraschend die Taiwanfrage angesprochen. Ein Angriff Chinas auf Taiwan, sagte sie, könnte eine „existenzbedrohende Situation“ für Japan darstellen und Japan würde dann das Recht auf Selbstverteidigung ausüben.