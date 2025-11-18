Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Rückgang bei der Bevölkerung

18.11.2025 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone": Andreas Mölzer
Wir Österreicher schrumpfen – nicht was unsere Körpergröße betrifft, sondern hinsichtlich unserer Anzahl. Der jüngsten von der Statistik Austria veröffentlichten Prognose nach, wird die Bevölkerungszahl im Land zwar bis 2040 auf etwa 9,4 Millionen Menschen ansteigen, dann aber sukzessive schwinden. Und der vorläufige Anstieg wäre ausschließlich auf die Zuwanderung zurückzuführen.

EINERSEITS wollen uns Wirtschaftsexperten und Sozialwissenschafter weismachen, dass unsere Sozialsysteme nur durch eben diese Zuwanderung gesichert werden können. Der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter schrumpfe im Vergleich zur Zahl der Pensionsbezieher ohnedies in geradezu dramatischem Maße.

ANDERERSEITS werden dabei offenbar die Kosten für die Integration und die soziale Versorgung dieser Zuwanderer nicht gegengerechnet. Dass diese die Sozialsysteme in weit höherem Maße belasten, als sie einzahlen, ist nämlich unbestreitbar.

Und die kulturellen Verwerfungen, die dieses Bevölkerungswachstum durch Zuwanderung bis zum Jahre 2040 mit sich bringen, werden von der Statistik überhaupt ausgeblendet. Den „angestammten“ Österreichern könnte nämlich dann tendenziell eine Mehrheit an Menschen mit Migrationshintergrund gegenüberstehen, die sich mit unseren Werten und Traditionen kaum mehr identifizieren.

Und damit dürfte sich das Land bis zur Unkenntlichkeit verändern.

