Rückgang bei der Bevölkerung

Und die kulturellen Verwerfungen, die dieses Bevölkerungswachstum durch Zuwanderung bis zum Jahre 2040 mit sich bringen, werden von der Statistik überhaupt ausgeblendet. Den „angestammten“ Österreichern könnte nämlich dann tendenziell eine Mehrheit an Menschen mit Migrationshintergrund gegenüberstehen, die sich mit unseren Werten und Traditionen kaum mehr identifizieren.