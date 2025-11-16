„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB

Der Linksverteidiger von Sturm Graz hätte laut Bosnien-Teamchef Sergej Barbarez gegen die Rumänen sein Länderspieldebüt geben sollen. Man habe vom ÖFB aber nicht rechtzeitig die notwendigen Dokumente zur Freigabe erhalten, so der Vorwurf. „Das ist kein Fairplay“, kritisierte Barbarez. Zumal die Österreicher bei einem Punkteverlust Bosniens bereits vorzeitig für die WM in Nordamerika qualifiziert gewesen wären.