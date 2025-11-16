Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brisante Personalie

„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB

Fußball International
16.11.2025 13:31
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.(Bild: EPA/NIDAL SALJIC)

Kurz vor dem WM-Showdown gegen Österreich am Dienstag in Wien (ab 20.45 Uhr im Sportkrone-Liveticker) sorgt die Personalie Emir Karic für Aufregung im bosnischen Lager. Aus Bosnien gibt es diesbezüglich nun auch schwere Vorwürfe in Richtung ÖFB!

0 Kommentare

Der Linksverteidiger von Sturm Graz hätte laut Bosnien-Teamchef Sergej Barbarez gegen die Rumänen sein Länderspieldebüt geben sollen. Man habe vom ÖFB aber nicht rechtzeitig die notwendigen Dokumente zur Freigabe erhalten, so der Vorwurf. „Das ist kein Fairplay“, kritisierte Barbarez. Zumal die Österreicher bei einem Punkteverlust Bosniens bereits vorzeitig für die WM in Nordamerika qualifiziert gewesen wären.

Karic war bis zur U21 für Österreich im Einsatz, seit dem Vorjahr verfügt der gebürtige Linzer aber auch über den bosnischen Pass. Nun steht der 28-Jährige erstmals im Aufgebot. „Meine Freunde kennen meine Meinung“, betonte Karic vergangene Woche. „Bosnien-Herzegowina ist das Land meiner Eltern. Ich bin Österreich dankbar für alles, das sie mir gegeben haben.“

Lesen Sie auch:
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
WM-Party wurde vertagt
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
15.11.2025
Vor WM-Showdown
Personalsorgen bei Bosnien, ein ÖFB-Fragezeichen
15.11.2025

In Wien spielberechtigt
Bei Barbarez‘ Anruf habe er aber nicht zweimal nachgedacht. „Ich bin stolz zu sein, wo ich bin, und für das Land zu spielen, das ich liebe.“ Laut bosnischen Medien sei die Freigabe mittlerweile eingetroffen und Karic am Dienstag in Wien spielberechtigt.

Emir Karic
Emir Karic(Bild: GEPA)

Sein Klubkollege Arjan Malic wurde nach einem Fehler beim Tor der Rumänen zur Pause ausgewechselt. In Abwesenheit von Top-Außenverteidiger Amar Dedic könnten beiden Sturm-Kickern gegen das ÖFB-Team trotzdem wichtige Rollen zukommen. „Wir müssen das in Zukunft besser absichern und aufmerksamer sein“, verlangte Barbarez. Malic tue ihm leid. „Aber wir schauen nach vorne. Wir werden in Wien unsere Stärken zeigen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
169.111 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
96.386 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
79.114 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
798 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
703 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Fußball International
Brisante Personalie
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
Familiäre Gründe
Curacao-Teamchef verpasst mögliches WM-Wunder
Team blieb standhaft
Das hatte ÖFB-Elf ihren Gegnern auf Zypern voraus
„Es ist eben ...“
Enttäuschung im Nationalteam? „Im Gegenteil“
Es braucht ein Wunder
Foda darf mit Kosovo weiterhin von der WM träumen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf