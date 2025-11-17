Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück

Wie von der „Krone“ berichtet, suchte eine Mühlviertlerin (54) Hilfe in der Notaufnahme des Krankenhauses Rohrbach – und kam dort nicht mehr lebend heraus. Die Ärzte diagnostizierten einen Riss in der Hauptschlagader und ordneten sofort die Verlegung in eine Spezialklinik an. Doch die Frau wurde von mehreren Kliniken abgewiesen – vom Klinikum Wels-Grieskirchen ebenso wie von der Linzer Uniklinik. Kapazitäten hätte es in Salzburg gegeben, da war ein Transport der Frau aber nicht mehr möglich.