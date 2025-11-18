Mit kleinen Kräuterdosen gegen verstopfte Nasen

Der Winter klopft an die Tür und mit der kalten Jahreszeit tauchen wieder vermehrt verstopfte Nasen und kratzende Hälse auf. Doch gegen die lästigen Infekte lässt sich auch mit einfachen Hausmitteln vorbeugen. Davon ist Kräuterexpertin Sieglinde Salbrechter, Bundesleiterin des Vereins Freunde Naturgemäßer Lebensweise (FNL), überzeugt.