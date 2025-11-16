Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Ein russischer Radfahrer erlebte wohl den Schock seines Lebens. Denn als der Mann mit seinem E-Bike in einem Mehrparteienhaus in der südrussischen Stadt Krasnodar mit dem Lift fahren wollte, stand sein Fahrrad plötzlich in Flammen.
Der Freizeitsportler reagierte aber geistesgegenwärtig, eilte mit seinem stark qualmenden Fahrrad aus der Aufzugskabine ins Stiegenhaus. Dort begann das E-Bike auch schon zu brennen, wie auf Bilder von Überwachungskameras zu sehen ist.
Der Russe rannte schnell weiter und beförderte sein Zweirad ins Freie, begab sich in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr. Über Verletzte oder Schäden – abgesehen vom Fahrrad selbst – ist nichts berichtet worden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.