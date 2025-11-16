Vorteilswelt
Schockmoment

Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen

Ausland
16.11.2025 13:32

Ein russischer Radfahrer erlebte wohl den Schock seines Lebens. Denn als der Mann mit seinem E-Bike in einem Mehrparteienhaus in der südrussischen Stadt Krasnodar mit dem Lift fahren wollte, stand sein Fahrrad plötzlich in Flammen.

0 Kommentare

Der Freizeitsportler reagierte aber geistesgegenwärtig, eilte mit seinem stark qualmenden Fahrrad aus der Aufzugskabine ins Stiegenhaus. Dort begann das E-Bike auch schon zu brennen, wie auf Bilder von Überwachungskameras zu sehen ist.

In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.(Bild: Screenshot kameraOne)
Der Russe rannte schnell weiter und beförderte sein Zweirad ins Freie, begab sich in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr. Über Verletzte oder Schäden – abgesehen vom Fahrrad selbst – ist nichts berichtet worden.

Porträt von krone.at
krone.at
Kommentare

