„Viele Rubel für den Verrat der Olympischen Werte“

Eine Abstimmung bei der Generalversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IPC) führte dazu, dass Russland und Weißrussland wieder aufgenommen wurden. Ukraines Sportminister Matwij Bidnyi meinte dazu: „Wir werden vielleicht noch erfahren, wie viele Rubel diejenigen gekostet haben, die dafür gestimmt und die olympischen Werte verraten haben.“ Die „Krone“ sprach mit IPC-Präsident Andrew Parsons über die Causa und die österreichische Skifamilie Aigner.