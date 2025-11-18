„Viele Rubel für den Verrat der Olympischen Werte“

Eine Abstimmung bei der Generalversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IPC) führte dazu, dass Russland und Weißrussland wieder aufgenommen wurden. Ukraines Sportminister Matwij Bidnyi meinte dazu: „Wir werden vielleicht noch erfahren, wie viele Rubel diejenigen gekostet haben, die dafür gestimmt und die olympischen Werte verraten haben.“ Die „Krone“ sprach mit IPC-Präsident Andrew Parsons über die Causa und die österreichische Skifamilie Aigner.
Knapp 100 Tage vor den Paralympics in Cortina und Mailand nahm sich Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), Zeit für ein Video-Telefonat mit der „Krone“.
