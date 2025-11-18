„Vor lauter Krisen vergessen wir auf die Zukunft“

Serienpleiten, Entlassungswellen, düstere Wirtschaftsprognosen: Ist die Lage wirklich so schlimm und war früher alles besser? Oder sehen wir das Positive gar nicht mehr? Volkswirt Martin Wagner von der Universität Klagenfurt in einem spannenden Gespräch zu Chancen, Risiken, Mittelmaß und Mut.
„Krone“: Wird es denn wieder so schön, wie es nie war, fragen Sie in Ihrer Weihnachtsvorlesung. Und?
Martin Wagner: Vielleicht war ja früher auch nicht alles so super, sondern ist es nur in unserer verzerrten Wahrnehmung. Aber wir haben derzeit einen Haufen echter Probleme, die wir nicht anpacken, weil wir uns anderswo abstrampeln. Vor lauter Krisen vergessen wir auf unsere Zukunft.
