„Vor lauter Krisen vergessen wir auf die Zukunft“

„Krone“: Wird es denn wieder so schön, wie es nie war, fragen Sie in Ihrer Weihnachtsvorlesung. Und?

Martin Wagner: Vielleicht war ja früher auch nicht alles so super, sondern ist es nur in unserer verzerrten Wahrnehmung. Aber wir haben derzeit einen Haufen echter Probleme, die wir nicht anpacken, weil wir uns anderswo abstrampeln. Vor lauter Krisen vergessen wir auf unsere Zukunft.