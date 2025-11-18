Schießt uns zur WM und raus aus dem Novemberblues!

Gar keine Lichtblicke also in diesem November? Doch! Am Dienstagabend wird Österreich im Fußball Muskeln zeigen. Gewinnen oder zumindest unentschieden spielen gegen Bosnien – und wir sind Weltmeisterschaftsreif. Wir wären zum ersten Mal seit 1998 unter den Besten der Welt. Doch passend zum allgemeinen Novemberblues, zu diesem herbstlichen Stimmungstief, getrauen sich die Österreicher auch nicht, in Euphorie zu verfallen. „Schafft das ÖFB-Team am Dienstag die WM-Quali?“, fragten wir unsere Leser via krone.at. Nur knapp mehr als die Hälfte sagte Ja.