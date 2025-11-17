Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im eiskalten Wasser

Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto

Vorarlberg
17.11.2025 09:58

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Vorarlberger Gemeinde Satteins. Ein Mann war mit seinem Fahrzeug um kurz nach Mitternacht von einer Straße abgekommen und in einen See gestürzt, wo er in seinem Pkw ertrank.

0 Kommentare

Am frühen Montagmorgen gegen 0.17 Uhr war ein 29-jähriger Fahrzeuglenker im Gemeindegebiet von Satteins auf der L50 unterwegs. Im Bereich des „Schwarzen See“ kam der Mann in einer Rechtskurve mit seinem Pkw dann aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die Feuerwehr, Wasserrettung und Polzei waren im Großeinsatz.
Die Feuerwehr, Wasserrettung und Polzei waren im Großeinsatz.(Bild: Feuerwehr Satteins)

Das Auto touchierte frontal einen Betonsockel eines Auslaufbauwerks und stürzte in weiterer Folge in den dahinterliegenden See. Die eintreffende Polizeistreife entdeckte das im Schwarzen See vollständig unter Wasser befindliches Fahrzeug.

Zwei Beamte versuchten umgehend zum Fahrzeug abzutauchen, was aufgrund der niedrigen Wassertemperatur sowie einer Tiefe von rund drei bis vier Metern allerdings nicht möglich war. Kurz darauf erreichten Einsatzkräfte der Wasserrettung den Unfallort.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Nach Absturz
Landwirt (36) stirbt bei tragischem Arbeitsunfall
30.09.2025
Tödlicher Unfall
Auto stürzte 80 Meter in Rappenlochschlucht
26.09.2025
Unfall mit Motorrad
Radfahrer entdeckte Leiche im Straßengraben
13.08.2025

Zwei Taucher konnten gegen 0.57 Uhr eine männliche Person aus dem versunkenen Fahrzeug bergen und ans Ufer bringen. Die dort sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben allerdings erfolglos.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
UnfallAuto
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
8° / 8°
Symbol Schneeregen
Bludenz
8° / 9°
Symbol starker Regen
Dornbirn
8° / 9°
Symbol starker Regen
Feldkirch
8° / 9°
Symbol starker Regen
Mehr Vorarlberg
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Krone Plus Logo
„Wahnsinnig gefreut“
Chantal Dorn zurück bei „The Voice of Germany“
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Die EU und die Schnapsidee mit dem „bösen“ Alkohol
Krone Plus Logo
Dorner mit Kampfansage
„Wir geben uns sicher noch lange nicht geschlagen“
Verletzte Polizisten
Wacker Innsbruck „Fans“ säten Chaos in Altach
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine