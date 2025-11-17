Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Vorarlberger Gemeinde Satteins. Ein Mann war mit seinem Fahrzeug um kurz nach Mitternacht von einer Straße abgekommen und in einen See gestürzt, wo er in seinem Pkw ertrank.
Am frühen Montagmorgen gegen 0.17 Uhr war ein 29-jähriger Fahrzeuglenker im Gemeindegebiet von Satteins auf der L50 unterwegs. Im Bereich des „Schwarzen See“ kam der Mann in einer Rechtskurve mit seinem Pkw dann aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.
Das Auto touchierte frontal einen Betonsockel eines Auslaufbauwerks und stürzte in weiterer Folge in den dahinterliegenden See. Die eintreffende Polizeistreife entdeckte das im Schwarzen See vollständig unter Wasser befindliches Fahrzeug.
Zwei Beamte versuchten umgehend zum Fahrzeug abzutauchen, was aufgrund der niedrigen Wassertemperatur sowie einer Tiefe von rund drei bis vier Metern allerdings nicht möglich war. Kurz darauf erreichten Einsatzkräfte der Wasserrettung den Unfallort.
Zwei Taucher konnten gegen 0.57 Uhr eine männliche Person aus dem versunkenen Fahrzeug bergen und ans Ufer bringen. Die dort sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben allerdings erfolglos.
