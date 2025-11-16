Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden

Schuldenbremse ist schuld

„Schuld“ hat in diesem Fall die bereits bei Mattles Amtsübernahme eingeführte Schuldenbremse. Konkret wurde bei den Schulden eine Obergrenze in der Höhe von 25 Prozent der Summe der Einnahmen festgelegt. Das heißt, dass der Schuldenstand des Landes maximal 25 Prozent der aktuellen Jahreseinnahmen ausmachen darf. Ein Schritt, mit dem man sich in Tirol damals sogar eine noch strengere Grenze setzte, als es etwa internationale Ratingagenturen tun.