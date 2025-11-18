Olympia-Anlauf unter Regie vom Herminator-Trainer

Stefan Babinsky ist ein ganz heißes steirisches Eisen für einen Start unter den fünf Ringen bei den Spielen in Italien. Der 29-jährige Seckauer, der bei der letzten WM groß aufzeigte, macht sich vor dem Saison-Highlight keinen unnötigen Druck.
Neben Conny Hütter und Julia Scheib gilt Stefan Babinsky als heißestes Alpin-Eisen der Steiermark für einen Start bei den Olympischen Spielen in Italien. Zwar wartet der 29-jährige Heeressportler aus Seckau im Weltcup immer noch auf einen Stockerlplatz, aber mit Rang sechs im Super G und Platz neun in der Abfahrt hat er immerhin bei der Ski-WM in Saalbach in den Speed-Bewerben zwei Top-Ten-Plätze geholt.
