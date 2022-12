„Alk und Straßenverkehr passen nicht zusammen!“

„Drink and drive is death!“ Wer von uns erinnert sich noch an diesen Werbeslogan? Mit drastischen Bildern versuchte das Verkehrsministerium vor Jahren damit, der Bevölkerung vor Augen zu halten, welche fatalen Folgen es haben kann, wenn man alkoholisiert Auto fährt. Die Thematik hat seit damals nichts an ihrer Brisanz verloren.