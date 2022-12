So drastisch sind die Folgen von Alkohol am Steuer

Die Dichte an Rauchschwaden durch Knallerei und Feuerwerk ist am Übergang zum neuen Jahr nicht so hoch wie die an betrunkenen Lenkern auf den Straßen. Das weiß auch die Exekutive und kontrolliert entsprechend. Und es wird gnadenlos gestraft, vorgemerkt und auch entzogen - der Führerschein nämlich. Für den Verlust der Fahrerlaubnis kann unter Umständen schon ein Punsch reichen.