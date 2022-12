Schweden im Wandel: Die Abkehr vom liberalen Weg

Abschied von Büllerbü, also vom stets sonnigen und heiteren Idyll à la Astrid Lindgren, schrieben Kommentatoren nach der Wahl in Schweden im vergangenen September. Im Land selbst war man über den Rechtsruck – die aus der Neonaziszene hervorgegangenen Schwedendemokraten waren die großen Gewinner – wenig überrascht. Lange war die Asylpolitik besonders großzügig, gemessen an der Bevölkerungszahl nahm Schweden bis 2015 mehr Flüchtlinge auf als jedes andere EU-Land. Dann wurde es zu viel – der Staat machte die Grenzen dicht. Doch mit den Folgen der enormen Migrationswelle kämpft Schweden bis heute. In den vergangenen Jahren stieg die Drogen- und Bandenkriminalität deutlich an, allein heuer gab es bis Herbst bereits 250 Schießereien mit knapp 60 Todesopfern.