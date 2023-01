Corona-Krise: Mädchen und Frauen jetzt stärken!

Gespräche und Workshops

Im Rahmen des vom Sozialministerium geförderten Projektes der Mädchen- und Frauengesundheitszentren werden daher in ganz Österreich kostenlose psychosoziale Unterstützung, Begleitung und Beratung (einzeln, in der Gruppe, persönlich und online) für Mädchen von 12 bis 21 Jahren angeboten. Workshops zu Themen wie etwa Selbstwert, seelische Gesundheit, Essprobleme, Mädchen/ Frau sein, Sexualität, Menstruation, Verhütung, Umgang mit Gewalt runden das Schulungsangebot ab. Beratungen und Workshops können zum Teil in verschiedenen Sprachen in Anspruch genommen werden. „Gleichzeitig bilden wir auch Menschen aus, die mit den Mädchen arbeiten“, so Mag. Trettler.