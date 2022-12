Österreicher verbrauchen immer mehr Datenvolumen

Der Datenverbrauch in Österreich steigt weiter an: Im zweiten Quartal wurden 1357 Petabytes (ein Petabyte sind eine Million Gigabytes) über festes Breitband und 851 Petabytes über mobiles Breitband konsumiert. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von 3,5 bzw. 14,4 Prozent, wie die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) am Mittwoch mitteilte.