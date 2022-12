Range Rover: Erfüllt er die teuren Erwartungen?

Der Range Rover ist eines der britischsten Autos überhaupt, und eines der luxuriösesten diesseits von Rolls-Royce. Natürlich kostet das entsprechend, und zwar so viel, dass man sich durchaus so etwas wie Perfektion erwarten könnte. Inwiefern der große Brite diese Erwartung erfüllt und was er wirklich drauf hat, erfährst du hier im Podcast.