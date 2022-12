„Hilferuf“: Schallenberg verteidigt Schengen-Nein

Rumänien ruft Botschafter zurück

Vor allem aus Rumänien setzte es teils heftige Kritik an Österreichs Regierung. Das rumänische Außenamt rief am Donnerstag seinen Botschafter in Österreich, Emil Hurezeanu, für Konsultationen in das Heimatland zurück. Schallenberg plädiert diesbezüglich, „die Kirche im Dorf zu lassen“ und mahnt Rumänien: „Man sollte sich überlegen, wie man einen Diskurs führt und wie man ihn nicht führt“.