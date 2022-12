Schengen-Erweiterung: Österreich zieht Veto durch

„Falsch, ein nicht funktionierendes System auch noch zu vergrößern“

„Ich werde heute gegen die Schengen-Erweiterung um Rumänien und Bulgarien stimmen“, betonte Karner am Donnerstag im Vorfeld des Treffens. „Es ist falsch, dass ein System, das an vielen Stellen nicht funktioniert, an dieser Stelle auch noch vergrößert wird.“ Es habe heuer mehr als 100.000 illegale Grenzübertritte nach Österreich gegeben, davon seien 75.000 nicht registriert gewesen, so der Innenminister. Karner sprach sich für eine Verschiebung der Abstimmung über den Beitritt Bulgariens und Rumäniens aus: „Es ist jetzt die Unzeit dazu, diesen Schritt zu machen.“