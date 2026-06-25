PR-Strategin: „Sonst werden alle scheitern“

PR-Beraterin und ehemalige ÖVP-Politikerin Silvia Grünberger sieht die Bundesregierung vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Im krone.tv-Talk kritisiert sie mangelnde Abstimmung und widersprüchliche Botschaften innerhalb der Koalition. Statt öffentlicher Schuldzuweisungen brauche es mehr Geschlossenheit und einen klaren, gemeinsamen Kurs. Am Ende trage die gesamte Regierung Verantwortung – sonst, so Grünberger, „werden nämlich alle scheitern“. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!