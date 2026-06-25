Mann rettete sich mit Sprung von brennendem Boot

Kurz nach 16.20 Uhr schrillten bei der Feuerwehr die Sirenen. Ein Sportboot war aus noch ungeklärter Ursache auf der Donau in Brand geraten. Der Besitzer wollte nach seinem rettenden Sprung ins Wasser das Wassergefährt noch selbst löschen, scheiterte jedoch. Stattdessen schwamm er ans Ufer, während das Boot abtrieb.