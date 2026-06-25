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Vorfall in Donau

Mann rettete sich mit Sprung von brennendem Boot

Niederösterreich
25.06.2026 08:54
Die Feuerwehr war rasch zur Stelle.
Die Feuerwehr war rasch zur Stelle.(Bild: Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Aufsehenerregender Einsatz Mittwochnachmittag auf der Donau bei Wallsee im Bezirk Amstetten in NÖ: Ein Sportboot geriet in Brand, der Besitzer konnte sich mit einem Sprung ins Wasser retten.

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Kurz nach 16.20 Uhr schrillten bei der Feuerwehr die Sirenen. Ein Sportboot war aus noch ungeklärter Ursache auf der Donau in Brand geraten. Der Besitzer wollte nach seinem rettenden Sprung ins Wasser das Wassergefährt noch selbst löschen, scheiterte jedoch. Stattdessen schwamm er ans Ufer, während das Boot abtrieb.

Mit Wasserwerfer gelöscht
Die Feuerwehr nahm mit ihrem Arbeitsboot die Verfolgung auf, ein weiteres Einsatzfahrzeug war entlang der Donaulände unterwegs. Es wurde jedoch nicht benötigt. „Das Feuerwehrboot konnte den Vollbrand mittels Wasserwerfer alleine löschen“, betont Einsatzleiter Markus Brucker.

Das Boot konnte mit dem Wasserwerfer gelöscht werden.
Das Boot konnte mit dem Wasserwerfer gelöscht werden.(Bild: Bfkdo Amstetten / FF Wallsee)

Totalschaden
Die Flammen hatten dem Boot jedoch bereits massiv zugesetzt. Es dürfte sich um einen Totalschaden handeln. Die Feuerwehr schleppte das Sportboot nach Ardagger ab. Während des Einsatzes wurde die Donau in Abstimmung mit der Schifffahrtsaufsicht kurzzeitig für den Schiffsverkehr gesperrt.

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