ÖVP betont: „Bundes-SPÖ unterstützt Schengen-Veto“

„Österreich findet sich in einer Situation wie ein Staat an der Außengrenze“

Die EU könne die Grenzen nach innen nur öffnen, wenn jene nach außen geschützt seien. „Das ist derzeit nicht ausreichend der Fall. Österreich findet sich in einer Situation wie ein Staat an der Außengrenze, allerdings ohne dementsprechende Unterstützung. Wir fordern daher die Einhaltung geltenden EU Rechts und die Solidarität aller Mitgliedsstaaten der EU ein.“, so Edtstadler, der Aktionsplan der EU-Kommission zur Bekämpfung der illegalen Migration am Westbalkan sei ein erster wichtiger Schritt sieht.